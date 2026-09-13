Москвичи выбрали лучшие парки для велопрогулок

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали лучшие парки для велопрогулок. Первое место занял парк "Сокольники". Здесь можно прокатиться по главной аллее, Большому кругу и Лучевым просекам.

Вторым стал Измайловский парк. Маршрут длиной около 20 километров проходит вдоль каскада прудов и не имеет перепадов высот, что подходит для начинающих велосипедистов. Тройку лидеров замкнул парк "Фили".

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