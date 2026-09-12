12 сентября, 14:15Спорт
Китайский дракон стал частью программы фестиваля ушу в "Музеоне"
Огромный китайский дракон развлекает гостей первого масштабного фестиваля ушу в парке искусств "Музеон" в Москве.
Программа рассчитана на посетителей любого возраста, для них проводят чайные церемонии, мастер-классы и работают тематические зоны.
Одним из главных событий стала массовая тренировка по ушу от проекта "Мой спортивный район". Завершит программу выступление шаолиньских монахов из школы Дэнфэн.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.