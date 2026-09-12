Китайский дракон стал частью программы фестиваля ушу в "Музеоне"

Огромный китайский дракон развлекает гостей первого масштабного фестиваля ушу в парке искусств "Музеон" в Москве.

Программа рассчитана на посетителей любого возраста, для них проводят чайные церемонии, мастер-классы и работают тематические зоны.

Одним из главных событий стала массовая тренировка по ушу от проекта "Мой спортивный район". Завершит программу выступление шаолиньских монахов из школы Дэнфэн.

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