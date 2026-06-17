Столичные зумеры стали чаще играть в шахматы

Столичные зумеры все чаще проводят время за шахматной доской. В кафе проходят целые турниры, а модные интерьеры, коктейли и приглушенный свет располагают не столько к победе, сколько к живому общению. За доской встречаются программисты, дизайнеры, юристы и парикмахеры.

Основатель крупнейшего шахматного сообщества Илья Лакаев сообщил, что в Москве проводят более 130 бесплатных мероприятий в месяц. Турниры организуют в ресторанах, музеях и других точках притяжения. Для поколения, выросшего в потоке уведомлений, шахматы стали формой экранного детокса и способом прокачать пространственное мышление.

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