Шахматный клуб имени Карякина открылся на западе Москвы

На западе столицы открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина. Чемпион мира лично провел сеанс одновременной игры. Для жителей района организовали мастер-класс и интерактивную программу с викториной и головоломками.

Шахматы стали одним из самых популярных видов спорта у москвичей. В специализированных школах Москомспорта занимается больше 1 тысячи человек, около 80% воспитанников имеют спортивные разряды.

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