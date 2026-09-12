12 сентября, 13:45Спорт
Три дисциплины ушу представили на фестивале в парке "Музеон"
Три дисциплины ушу представили в спортивной программе фестиваля в Парке искусств "Музеон". Это ушу таолу, ушу кунг-фу и ушу саньда. Мероприятие объединило участников и зрителей всех возрастов.
Двукратная чемпионка мира Дарья Тарасова сообщила, что фестиваль организован для популяризации ушу. Она подчеркнула, что этот вид спорта доступен каждому независимо от физической подготовки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.