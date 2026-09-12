Три дисциплины ушу представили на фестивале в парке "Музеон"

Три дисциплины ушу представили в спортивной программе фестиваля в Парке искусств "Музеон". Это ушу таолу, ушу кунг-фу и ушу саньда. Мероприятие объединило участников и зрителей всех возрастов.

Двукратная чемпионка мира Дарья Тарасова сообщила, что фестиваль организован для популяризации ушу. Она подчеркнула, что этот вид спорта доступен каждому независимо от физической подготовки.

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