Участники "Кросса нации" преодолели дистанции до 12 километров в Москве

Участники "Кросса нации" в Москве преодолели дистанции до 12 километров. Забег прошел в ландшафтном парке "Крылатские холмы", отдельную программу подготовили для детей.

Для участников организовали несколько стартов. Дистанция "Дебют" составила 6 километров, а маршрут "Испытание" увеличили до 12 километров и провели по холмистой местности с подъемами и спусками.

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