"Новости дня": камеры ЦОДД выявляют 67 видов нарушений на электросамокатах в Москве

В Москве увеличили число камер ЦОДД, которые фиксируют нарушения правил при использовании прокатных электросамокатов. Сейчас работают 1 146 комплексов, распознающих с помощью нейросетей 67 видов нарушений.

Среди них поездки вдвоем на одном самокате, превышение скорости, пересечение пешеходного перехода без спешивания и движение по встречной велополосе. Камеры устанавливают в местах, где чаще происходят аварии с участием самокатов и много пешеходов.

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