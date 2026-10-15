Хаб "Москва-Сити и Деловой центр" входит в тройку крупнейших транспортных узлов столицы

Хаб "Москва-Сити и Деловой центр" входит в тройку крупнейших транспортных узлов Москвы. Ежедневно им пользуются более 130 тысяч человек.

После масштабного обновления городской вокзал упростил пересадки между разными видами транспорта. Менее чем за 4 минуты пассажиры могут перейти с Филевской линии метро на Солнцевскую и новую Рублево-Архангельскую линии, а также на МЦД-1, МЦД-4 и МЦК. Все переходы проходят в закрытом контуре, без выхода на улицу.

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