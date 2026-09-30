Собянин рассказал, как в Москве следят за работой инфраструктуры метро

Более 26 тысяч километров преодолели диагностические поезда московского метро с начала года, сообщил Сергей Собянин. Специалисты регулярно проверяют корректность работы инфраструктуры подземки.

Составы "Синергия-1" и "Синергия-2" следят за состоянием путей, тоннелей и станций. Поезда выходят на каждую линию в среднем 3–4 раза в месяц, проверяют геометрию рельсов и выявляют дефекты.

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