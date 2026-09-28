ИИ поможет находить неплательщиков алиментов и штрафов в России

Искусственный интеллект поможет находить неплательщиков алиментов и штрафов в России. Для этого используют программно-аппаратный комплекс "Гарпун", который распознает номера автомобилей и за доли секунды сверяет их с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД.

Если система обнаруживает нарушителя, она передает сигнал ответственному сотруднику, который может задержать неплательщика и взыскать долг. "Гарпун" является российской разработкой и может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов в любых погодных условиях.

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