Мэр Москвы: пассажиропоток Троицкой линии метро вырос за год в три раза

После открытия первого этапа Троицкой линии метро пассажиропоток вырос в 3 раза. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Год назад на линии открыли сразу 4 новые станции. Теперь пассажиры совершают около 100 тысяч поездок каждый день. Благодаря новым станциям время в пути до центра сократилось в 1,5 раза. Всего за 2 года работы Троицкой линии совершено более 38 миллионов поездок.

В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет 6 станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.