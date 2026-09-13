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13 сентября, 14:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: пассажиропоток Троицкой линии метро вырос за год в три раза

Мэр Москвы: пассажиропоток Троицкой линии метро вырос за год в три раза

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После открытия первого этапа Троицкой линии метро пассажиропоток вырос в 3 раза. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Год назад на линии открыли сразу 4 новые станции. Теперь пассажиры совершают около 100 тысяч поездок каждый день. Благодаря новым станциям время в пути до центра сократилось в 1,5 раза. Всего за 2 года работы Троицкой линии совершено более 38 миллионов поездок.

В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа, в составе которого будет 6 станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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