"Новости дня": Калужско-Рижскую линию метро продлят за МКАД

Калужско-Рижскую линию метро продлят за МКАД до Мытищ. Участок длиной 3,5 километра протянется от конечной станции в районе Северное Медведково. Схему прокладки рельсов и место для платформы определят при разработке планировочного проекта.

Станцию в Мытищах планируют запустить до 2035 года. Пассажиропоток превысит 50 тысяч человек в сутки. Строительство разгрузит дорожную сеть на въезде в Москву. Дорога до центра Москвы сократится на полчаса.

Подробнее – в программе "Новости дня".