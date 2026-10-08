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08 октября, 09:10

Транспорт

"Новости дня": Калужско-Рижскую линию метро продлят за МКАД

"Новости дня": Калужско-Рижскую линию метро продлят за МКАД

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Калужско-Рижскую линию метро продлят за МКАД до Мытищ. Участок длиной 3,5 километра протянется от конечной станции в районе Северное Медведково. Схему прокладки рельсов и место для платформы определят при разработке планировочного проекта.

Станцию в Мытищах планируют запустить до 2035 года. Пассажиропоток превысит 50 тысяч человек в сутки. Строительство разгрузит дорожную сеть на въезде в Москву. Дорога до центра Москвы сократится на полчаса.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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