Мэр Москвы рассказал о новой дороге-связке в районе Солнцево

На западе Москвы завершили строительство дороги-связки между Родниковой и Волынской улицами. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Новая дорога обеспечила транспортные связи между Родниковой, Авиаторов и Волынской улицами, а также Проектируемым проездом. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино, а также станций метро "Солнцево" и "Говорово".

Кроме того, новая дорога открыла подъезды к жилым комплексам и объектам городской инфраструктуры. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

