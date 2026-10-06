Владельцам электромобилей в Москве начислили транспортный налог при нулевой ставке

Некоторым владельцам электромобилей в Москве начислили транспортный налог, несмотря на нулевую ставку, которая действует в столичном регионе до 2029 года.

Если у автовладельца несколько машин и он не подал заявление на предоставление льготы, налоговая применяет ее автоматически. При этом за 2025 год льготу могли предоставить на другой автомобиль с большей суммой налога. В таком случае электромобиль может не подпасть под освобождение от транспортного налога.

Если других льгот у владельца нет, а налог на электрокар все равно начислили, решение можно оспорить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.