В Москве запустили пятый беспилотный трамвай в тестовом режиме

В Москве запустили пятый беспилотный трамвай. Пока он работает в тестовом режиме, собирая данные и адаптируясь к дорожной обстановке, а такой же трамвай уже перевозит пассажиров в Строгине.

"Львенок" оснащен камерами, радарами и лидарами, которые передают информацию в кабину, где искусственный интеллект принимает решения быстрее человека, он способен предсказывать поведение других участников движения.

Трамвай остается одним из самых популярных видов транспорта в Москве: 36 маршрутов охватывают 86 районов, где живут более 5,5 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

