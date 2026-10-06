Начался ремонт транспортного тоннеля Внуково-Центральный в ТиНАО

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В ТиНАО стартовал ремонт транспортного тоннеля Внуково-Центральный, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Объект находится в поселке Внуково на пересечении Центральной улицы и Проектируемого проезда № 6702. В тоннеле планируется установить металлический каркас, на который затем закрепят облицовочные панели. Такая система улучшит внешний вид сооружения, обеспечит влагостойкость и продлит срок службы конструкций, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, старое облицовочное покрытие стен заменят на новое типа "Фронтон". Общая площадь работ составит около 5,4 тысячи квадратных метров. На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут – организуют поэтапные перекрытия полос.

Вице-мэр подчеркнул, что все инженерные сооружения города регулярно обследуют и при необходимости принимается решение о проведении капитального или текущего ремонта. За последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Ранее в столице привели в порядок проезд между Херсонской улицей и Научным проездом. В рамках благоустройства на тротуарах уложили более 1,5 тысячи "квадратов" нового асфальта, а на проезжей части – еще 3,5 тысячи "квадратов". Более того, там нанесли разметку и установили 60 новых дорожных знаков.