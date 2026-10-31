На ВДНХ отметят День народного единства

На ВДНХ 4 ноября организуют мероприятия в честь Дня народного единства. Программа будет включать экскурсии, концерты и мастер-классы.

Посетителям напомнят о важных страницах истории страны и ее культурном многообразии, которое отражено в архитектуре выставочного комплекса. В частности, для гостей проведут обзорную прогулку по территории ВДНХ с акцентом на национальные особенности и символы, воплощенные в облике павильонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.