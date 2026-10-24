"Откройте, Давид": Антон Яковлев

Антон Яковлев – режиссер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. В новом выпуске программы "Откройте, Давид" он рассказал о воспоминаниях детства и любви к Достоевскому.

Яковлев также поделился размышлениями о будущем русского театра, влиянии искусственного интеллекта на кино, свободе искусства и причинах, по которым обнаженное тело стало единственным способом привлечения внимания зрителей.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".