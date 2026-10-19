Москвичи могут посетить фотовыставку "Снимай науку!" на Никитском бульваре

На Никитском бульваре работает фотовыставка "Снимай науку!". Москвичи и туристы могут увидеть насекомых, застывших в янтаре миллионы лет назад, и рассмотреть под микроскопом пыльцу.

Конкурсу научной фотографии исполнилось 10 лет. За это время выставка побывала в Минске, Архангельске, Челябинске и Новосибирске, а теперь представлена в столице. Для создания снимков использовали разные инструменты и техники, в том числе профессиональные телескопы для съемки космических объектов.

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