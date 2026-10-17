17 октября, 21:30Культура
Театр "Модерн" показал премьеру "Семнадцати мгновений весны"
Московский драматический театр "Модерн" представил премьеру спектакля Юрия Грымова "Семнадцать мгновений весны". Постановка создана по роману Юлиана Семенова.
Создатели уверяют, что сохранили сюжет и текст произведения. Кроме того, в спектакль вошли сцены, которых не было в одноименном фильме Татьяны Лиозновой. Творческую группу консультировали военные эксперты и историки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.