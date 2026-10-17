Театр "Модерн" показал премьеру "Семнадцати мгновений весны"

Московский драматический театр "Модерн" представил премьеру спектакля Юрия Грымова "Семнадцать мгновений весны". Постановка создана по роману Юлиана Семенова.

Создатели уверяют, что сохранили сюжет и текст произведения. Кроме того, в спектакль вошли сцены, которых не было в одноименном фильме Татьяны Лиозновой. Творческую группу консультировали военные эксперты и историки.

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