"Мослекторий": Павел Пименов – о крепостном праве

Как в России появилось крепостное право и почему оно было необходимо для существования страны? Какие права были у крепостного и чем крепостничество отличается от рабства?

Какие дворяне вышли из крепостных и почему освобождение крестьян так долго откладывалось?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк-генеалог, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков "История тебя" Павел Пименов.

