"Мослекторий": Анна Эспарса – о том, почему речь Достоевского о Пушкине стала легендарной

Почему Тверская стала одним из главных литературных адресов России? Как открытие памятника Пушкину превратилось в событие, объединившее величайших писателей своего времени? Почему речь Достоевского о Пушкине стала легендарной, а сам памятник — символом Москвы?

Какие истории скрывают переулки и дома, где жили и творили Гоголь, Лермонтов, Булгаков, Горький и Цветаева? И как обычная прогулка по центру Москвы превращается в путешествие по истории русской литературы?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк Анна Эспарса.

