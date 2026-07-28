Сергунина: более 160 заявок из 10 стран поступило на Московский конкурс композиторов

На первый Московский международный конкурс композиторов поступило более 160 заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Конкурс посвятили 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

Новый культурный проект привлек композиторов из Белоруссии, Малайзии, Турции, Италии и США. Среди российских участников – регионы от Калининградской области до Приморья.

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