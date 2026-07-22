Московские школьники сняли вертикальный сериал в кинопарке "Москино"

Ученики столичных медиаклассов приняли участие в съемках вертикального сериала, который покажут на Московской неделе кино.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ребята работали на площадке в кинопарке "Москино" вместе с профессиональной командой. Школьники попробовали себя в роли режиссера, сценариста, актера, оператора, постановщика и линейного продюсера.

Проект "Медиаклассы в московской школе" стартовал в 2021 году, школьники углубленно изучают литературу, иностранный язык и обществознание, а также получают практический опыт на курсах и практике в профильных компаниях.

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