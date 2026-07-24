Москвичей пригласили на фестивали проекта "Лето в Москве"

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в Москве можно посетить сразу несколько крупных культурных событий. На ВДНХ пройдут международный фестиваль искусств "Вдохновение" и благотворительный фестиваль "Моспитомец".

В рамках проекта "Театральный бульвар" амфитеатр на Покровском бульваре станет площадкой для драматических и музыкальных представлений. Обширную развлекательную программу "Киноэкспедиция" также запланировали в кинопарке "Москино".

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