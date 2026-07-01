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01 июля, 12:45

Общество

Клиенты фитнес-клуба в Балашихе пытаются вернуть деньги после внезапного закрытия зала

Клиенты фитнес-клуба в Балашихе пытаются вернуть деньги после внезапного закрытия зала

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В Балашихе несколько сотен жителей столкнулись с проблемой после покупки абонементов в фитнес-клуб Alsena. Спустя несколько дней после открытия клуб внезапно прекратил работу.

Позже на его месте начал работать новый фитнес-зал, однако ранее приобретенные абонементы там не действуют. Сейчас клиенты пытаются выйти на представителей прежнего клуба и вернуть деньги.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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