Семейный фестиваль "Лица" прошел в парке 850-летия Москвы 

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы состоялся семейный фестиваль "Лица", организованный участниками молодежных советов, активистами одноименного сообщества и победителями конкурса "Лица района". Мероприятие собрало более тысячи участников.

Фестиваль стал площадкой для презентации проектов, созданных молодыми москвичами для разных сфер городской жизни. Посетители смогли познакомиться с ними в специальных интерактивных зонах. По словам директора "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы Евгения Андриенко, конкурс "Лица района" при поддержке программы "Мой район" проводится уже в седьмой раз.

"Конкурс "Лица района" задумывался как площадка для молодых москвичей, которые хотят помочь сделать свой город лучше. Здесь они могут представить свои проекты и сделать первый шаг к реализации значимых инициатив: от помощи пожилым людям до защиты культурного наследия. Конкурс дает возможность получить профессиональную оценку своих идей и найти единомышленников. За все время было подано более около 5 тысяч заявок, 250 инициатив получили поддержку на городском уровне. Проект уже стал московской традицией – за прошлый год по всей столице прошло 22 фестиваля, каждый из которых включал в себя более 20 мероприятий", – отметил он.

Конкурс также помогает молодым москвичам превращать инициативы по сохранению исторической памяти в масштабные патриотические проекты, объединяющие жителей разных поколений.

"Среди проектов конкурса "Лица района" особое место занимают инициативы по сохранению исторической памяти. Многие из них настолько сильные, что уверенно выходят на федеральный уровень. Отличный пример – фестиваль "День Победы": концерты в поддержку героев Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества проходят уже более чем в 15 городах страны. Такой интерес среди молодежи не случаен, ведь патриотическое движение в столице постоянно растет. Только в 2025 году встречи с героями СВО и тематические фестивали объединили свыше 54 тысяч человек. Системная работа идет и со школьниками: в Москве работает более 500 военно-патриотических клубов, где занимаются 36 тысяч ребят. Помимо этого, в нынешнем году 13 тысяч юных жителей столицы отдохнут в десяти спортивно-патриотических лагерях", – сказал участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов.

Помимо знакомства с проектами участников конкурса, гостей фестиваля ждали культурно-образовательные мероприятия: мастер-классы по созданию семейных гербов, росписи пряников с символикой города и изготовлению открыток в технике скрапбукинг. На главной сцене выступили вокальные и инструментальные коллективы. В спортивную программу вошли командные игры и мастер-классы.

"Ценность таких мероприятий, как фестиваль "Лица", заключается в разнообразии форматов: на одной площадке семьи могут участвовать в творческих и образовательных занятиях, командных играх и спортивных активностях. Это помогает сделать заботу о здоровье частью совместного досуга, объединяющего людей разных возрастов. Сегодня физической культурой и спортом систематически занимаются порядка 6,8 млн москвичей, что почти втрое больше, чем в 2010 году. Город поддерживает этот интерес, развивая доступную инфраструктуру рядом с домом: в столице насчитывается свыше 34 тысяч спортивных зон, только за прошлый год было обустроено и обновлено более 800 площадок", – сказал военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

Крупные досуговые мероприятия, проходящие в столице, рассчитаны, в основном, на семейную аудиторию. В рамках проекта "Лето в Москве" предстоит еще несколько масштабных фестивалей. На пяти площадках 8 августа состоится фестиваль "Время добра. Лето" – гостей ждут выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов. До 6 сентября в "Сокольниках" будут проходить "Цирковые дивертисменты", 29 августа – Праздник кино на ВДНХ и многие другие.