Огромный кит появился на ВДНХ во время фестиваля искусств "Вдохновение"

Огромный 11-метровый кит появился на ВДНХ во время фестиваля искусств "Вдохновение". Фигуру представили в рамках шоу "Океан". По главной аллее также прошло шествие с инсталляциями морских обитателей, к которому могли присоединиться все желающие.

По словам организаторов, все фигуры изготовлены из перерабатываемых материалов, а представление посвящено проблеме загрязнения океана. Фестиваль искусств "Вдохновение" продолжится и сегодня. В заключительный день гостей ждут театральные представления, шоу и музыкальные спектакли.

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