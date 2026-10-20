"Мослекторий": Антон Горский – об истории Древней Руси

Как младший сын Владимира Мономаха получил далекие земли на северо-востоке Руси и превратил их в сильное княжество? Что произошло в 1147 году, когда Москва впервые появилась в летописи?

Почему князя прозвали Долгоруким и как он добился киевского престола? И почему его жизнь так внезапно оборвалась после пира?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН Антон Горский.