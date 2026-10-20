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20 октября, 01:00

Общество

"Мослекторий": Антон Горский – об истории Древней Руси

"Мослекторий": Антон Горский – об истории Древней Руси

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Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН Антон Горский.

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