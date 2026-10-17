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17 октября, 15:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Сергей Жуков

"Откройте, Давид": Сергей Жуков

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Солист группы "Руки Вверх!", продюсер, режиссер и создатель мюзикла "Плакса" Сергей Жуков пригласил съемочную группу "Откройте, Давид" на закрытый показ новой постановки. Спектакль поднимает темы взаимоотношений детей и родителей, буллинга, одиночества в большом городе, поиска смыслов и формирования личности.

Главную роль в мюзикле исполнила дочь Сергея Ника. Начинающая актриса призналась, что сама прошла через психологическое насилие в школе. Самыми близкими людьми в этот период для нее оказались родители.

Что мешает детям быть счастливыми, а родителям спокойными? Почему не хватает на это времени? Как научиться слышать детей и зачем подростки скрывают проблемы? Какие виды буллинга существуют и кому следует посмотреть новую постановку?

Подробнее об этом – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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