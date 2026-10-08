Рубчинский поручил юристам разобраться с обвинениями в педофилии в его адрес

Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетним, однако его представители отрицают претензии в свой адрес. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне не было стыдно"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bass.basil

Дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетним мальчиком (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Бывший участник одного из его показов Василий Еремин заявил, что на момент случившегося ему было 15 лет.





Василий Еремин заявил, что пострадал от действий Гоши Рубчинского Я почти сразу понял, насколько это ужасно и неправильно. Я обращался за помощью, но не все могут найти в себе силы на это, если вы попали в такую ситуацию, постарайтесь ей поделиться! Я стал всем-всем-всем рассказывать об этом и предостерегать. Это мне помогло, и я не чувствовал себя грязным, виноватым, мне не было стыдно.

Молодой человек отметил, что ему удалось перевернуть эту страницу и даже простить 42-летнего дизайнера. Решение рассказать свою историю он объяснил попыткой предостеречь других, в том числе своего сына, поскольку до Василия до сих пор доходят слухи о двусмысленном поведении Рубчинского.

"Теперь я волнуюсь только о своем ребенке и чтобы с ним, не дай Бог, не произошло ничего даже близко подобного", – добавил Еремин.

Он также посоветовал тем, кто уже столкнулся с похожей ситуацией, не молчать, а делиться с другими.

В свою очередь, в команде Рубчинского опровергли подобные заявления.





пресс-служба Гоши Рубчинского Гоша Рубчинский категорически отрицает опубликованные в его адрес обвинения. Мы понимаем серьезность заявлений о насилии. Они требуют тщательной проверки, а выводы должны опираться на факты и доказательства.

Представители Рубчинского добавили, что опубликованные материалы переданы юристам для оценки ситуации и возможности дальнейших действий для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Слова вырваны из контекста"

Ранее Рубчинского уже обвиняли в неподобающем поведении с несовершеннолетним. К примеру, в 2018-м в Сети были опубликованы скриншоты переписки 16-летнего юноши из Швеции Яна Сильфверлинга, в которой дизайнер якобы просил подростка прислать интимные фото.

Команда Гоши и тогда отвергла обвинения. Представители Рубчинского заявили, что юношу рассматривали в качестве модели для лукбука одной из коллекций и в переписке речь шла о кастинге. Кроме того, по версии его доверенных лиц, скриншоты были отредактированы.

"Снимок был нужен для того, чтобы показать его остальной части команды и утвердить кандидатуру парня на роль новой модели. Все эти слова вырваны из контекста", – было указано в заявлении команды Рубчинского.

При этом дело до суда не дошло, иных доказательств, которые бы подтвердили вину дизайнера, публично не представили. Рубчинский продолжает появляться на публике и успешно работает: например, он провел показ новой коллекции в Москве в июне 2026-го. Среди гостей тогда были замечены многие российские знаменитости, кроме того, на подиуме появился сын Филиппа Киркорова Мартин. При этом сам народный артист РФ принял участие в фотосессии, приуроченной к новой коллекции модельера.

Большая карьера и дружба со звездами

Фото: legion-media.com/Riccardo Aru

Гоша Рубчинский родился в Москве в 1984 году. Учился в художественной школе, впоследствии – в колледже технологий и дизайна. Одноименный бренд он создал в 2008-м, параллельно работал в качестве стилиста и визажиста, а также художником по костюмам на съемочных площадках российских фильмов.

В 2016-м выступил соавтором и художником короткометражного фильма Ренаты Литвиновой "День моей смерти". В 2018-м создал костюмы для ее же театральной постановки "Северный ветер" в МХТ им. А. П. Чехова.

Дизайнер создает вещи в спортивно-уличной постсоветской эстетике. По данным СМИ, одежда его бренда успешно продавалась почти в сотне стран мира. Он ввел в моду принты с кириллицей, в разные годы сотрудничал с известными брендами, в числе которых Burberry, Levi Strauss & Co., Adidas.

В 2023-м стал главным дизайнером бренда американского рэпера Канье Уэста под названием Yeezy, однако в феврале 2025-го Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества со скандальным музыкантом. Обе стороны обменялись колкостями в соцсетях по этому поводу. При этом дизайнера заметили в компании Канье в Лос-Анджелесе в начале октября 2026-го.

