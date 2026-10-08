Эксперт Каукин назвал возможные сроки восстановления Рунета после пожара в ЦОД "Яндекса"

Сбой в работе ряда российских сервисов произошел на фоне пожара в дата-центре "Яндекса" под Рязанью, который случился 8 октября. Что известно об инциденте и как быстро восстановится работа Рунета, разбиралась Москва 24.

Проблемы устраняются

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Пожар в дата-центре "Яндекса" в городе Сасове Рязанской области произошел утром 8 октября. Огонь возник на кровле объекта после атаки вражеского БПЛА, а в расположенных поблизости жилых домах выбило окна.

Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнул губернатор региона Павел Малков.

"Масштаб ущерба для инфраструктуры еще оценивается. Пока мы не можем подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасове", – уточнили в пресс-службе "Яндекса".

На этом фоне произошли сбои в работе ряда сервисов. В частности, начали поступать жалобы на работу "Яндекс Почты", однако вскоре ее работа была полностью восстановлена.





из заявления пресс-службы "Яндекс 360" Наша команда оперативно устранила сбои, и сейчас все работает как прежде.

О неполадках на сайте и в приложении сообщила пресс-служба "Циана", пояснив, что причиной стал инцидент на объекте инфраструктурного партнера. К вечеру 8 октября работа основных функций сервисов была восстановлена. Также временно перестали открываться сайты ряда российских девелоперов.

По данным сервиса "Сбой.РФ", пользователи пожаловались на проблемы с доступом к "Авито", мобильному оператору T2, онлайн-кинотеатру Ivi и сервису "Профи.ру". Кроме того, стала временно недоступна онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что на решение проблемы может уйти до 24 часов, при этом сохраняется возможность оплатить проезд через валидатор или мобильный терминал у водителя.

Проблемы зафиксированы и в работе сайта РЖД: в компании отметили, что время загрузки может быть увеличено, однако приложение продолжает функционировать без сбоев, плюс билеты можно приобрести в кассах.

"Компания не ляжет"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Эксперт по кибербезопасности Антон Каукин в беседе с телеканалом Москва 24 пояснил, что "Яндекс" предоставляет услуги хостинга любому клиенту, поэтому после отключения дата-центра все размещенные в нем ресурсы были вынуждены приостановить работу.



Отвечая на вопрос о сроках стабилизации, Каукин отметил, что компания, предусмотревшая отключение одного дата-центра, может быстро переключиться на другой, поскольку "Яндекс" располагает несколькими площадками, разнесенными по территории России.





Антон Каукин эксперт по кибербезопасности Если компания не предусматривала возможности переключения своего сервиса на другой дата-центр, на другого провайдера, она может восстанавливаться от нескольких дней до нескольких месяцев – в зависимости от масштабов компании.

Что касается сохранности данных пользователей, по словам эксперта, "Яндекс" обычно гарантирует резервирование данных, однако конкретные условия зависят от тарифного плана.



"Такие компании обычно рассчитывают на то, чтобы данные не потерялись", – резюмировал Каукин.

По оценкам IT-эксперта Павла Мясоедова, сбои не должны затронуть основные сервисы компании, поскольку работают на других площадках. Он предположил, что восстановление корпоративного сегмента пройдет достаточно быстро, сообщает News.ru.



"Такие инциденты корректируются весьма динамично – для этого существуют балансировщики нагрузки и маршрутизаторы. Дата-центр в первую очередь функционировал для B2B-сектора, то есть для компаний, арендовавших там мощности. Поисковик и другие сервисы "живут" в других ЦОД (центрах обработки данных. – Прим. ред.). Есть надежда, что B2B-сегмент тоже будет быстро восстановлен", – сказал Мясоедов.



По его мнению, основные повреждения связаны с электроснабжением, поэтому восстановительные работы могут занять относительно небольшой срок.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с "БИЗНЕС Online" отметил, что к подобным ситуациям любая компания готовится и в штатном режиме переводит мощности на другие дата-центры. По его словам, на момент запуска в 2014 году этот ЦОД был самым крупным, но сейчас генерирует лишь 5% всей информации, а угрозы для данных пользователей, судя по всему, нет.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Даже если вывести из строя треть всех дата-центров "Яндекса", компания не ляжет. За счет масштаба нагрузка перераспределяется между десятками дата-центров по всей стране.

По его словам, при правильной организации выход из строя такого центра не приводит к уничтожению данных: предусмотрено постоянное физическое резервирование на других площадках. Эксперт также напомнил, что в машинных залах действуют автономные системы пожаротушения на газе или порошке, а вокруг дата-центров устанавливают металлические сетчатые конструкции для гашения дронов, хотя стопроцентной защиты не существует.

Военный ответ

Эксперт рассказал, почему сбой в дата-центре "Яндекса" затронул крупные сервисы

Военный эксперт Роман Насонов в беседе с телеканалом Москва 24 подчеркнул, что с самим "Яндексом" ничего не произошло – удар был нанесен по одному из его объектов.



"Все необходимые действия в виде переключения облака и включения дублирующих мощностей выполнены. По сути, сейчас каких-то реальных изменений в качестве работы нет – лишь местами в отдельные отрезки времени скорость интернета была ниже", – сказал эксперт.



Отвечая на вопрос о целях подобных ударов, Насонов отметил, что ВСУ выбирают гражданскую инфраструктуру ради информационного эффекта.





Роман Насонов военный эксперт "Яндекс" никогда не производил расчеты в интересах военных – этим занимаются другие вычислительные мощности. Здесь речь шла именно о гражданских, государственных, инфраструктурных проектах, не имеющих отношения к линии соприкосновения.

Эксперт заверил, что ответ на атаку будет адекватным и значительно более мощным.

