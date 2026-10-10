10 октября, 15:00Шоу-бизнес
"Откройте, Давид": братья Аскольд и Эдгард Запашные
Братья Запашные – титулованные дрессировщики и достойные продолжатели цирковой династии. В этом выпуске покажут целый день с Аскольдом и Эдгардом в Большом московском цирке и познакомились с подрастающим поколением артистов.
Существует ли национальная идея в цирке? Почему вегетарианство не имеет ничего общего со здоровым образом жизни? Как защита животных превращается в опасный тренд? Каким должен стать цирк будущего?
Подробнее об этом – в программе "Откройте, Давид".