"Откройте, Давид": братья Аскольд и Эдгард Запашные

Братья Запашные – титулованные дрессировщики и достойные продолжатели цирковой династии. В этом выпуске покажут целый день с Аскольдом и Эдгардом в Большом московском цирке и познакомились с подрастающим поколением артистов.

Существует ли национальная идея в цирке? Почему вегетарианство не имеет ничего общего со здоровым образом жизни? Как защита животных превращается в опасный тренд? Каким должен стать цирк будущего?

Подробнее об этом – в программе "Откройте, Давид".