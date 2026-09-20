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Новости

20 сентября, 14:30

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Андрей Максимов

"Откройте, Давид": Андрей Максимов

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Андрей Максимов – один из самых обсуждаемых актеров. Его роль в сериале "Фишер" стала билетом в большое кино и полным шоком для любителей триллеров. Образ маньяка в исполнении артиста был настолько правдоподобным, что многие зрители всерьез стали обвинять его в издевательстве над детьми.

На театральной сцене имя Максимова гремит с неменьшей силой. Он стал одним из главных действующих лиц в нашумевшем спектакле "Гамлет", премьера которого состоялась в МХТ. Артист поделился своим мнением относительно критики, которая буквально обрушилась на эту постановку.

Совсем скоро актер предстанет перед зрителем в образе поэта Владимира Маяковского. Он признается, что уже готовится к волне хейта и недовольства.

Как выдерживать это давление? Как не потерять себя и оставаться преданным своему делу? Как продолжать работать над новыми образами и постоянно удивлять зрителей?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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