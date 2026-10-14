Бывший повар Джигана и Оксаны Самойловой рассказала об отношении рэпера к персоналу

Сестра блогера Оксаны Самойловой уличила ее во лжи об их общем отце, а также предположила, что инфлюенсер могла публично врать и о жизни с рэпером Джиганом. Новые подробности громкого скандала в звездной семье – в материале Москвы 24.

"Я долго молчала"

Скандал в семье рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой, которые официально развелись в апреле 2026-го, обрастает новыми подробностями. Ранее они привлекли внимание общественности из-за сообщений о стрельбе, которую музыкант якобы открыл по своему персоналу в загородном доме в Подмосковье. На фоне этого Оксана дала большое интервью журналисту Ксении Собчак, в котором рассказала о жизни с рэпером, а также о собственной семье.

Однако публичные откровения не тронули сестру Оксаны по отцу Наталью. Она публично заявила, что родственница солгала про их папу, а рассказы Самойловой о его алкогольной зависимости назвала выдумкой.





Наталья сестра Оксаны Самойловой по отцу Я долго молчала. Мне стало больно за папу. В каждом интервью она выставляла его наркоманом, алкоголиком, то, что он домой деньги не приносил. Нет! Такого не было. Я со своим отцом жила, и он для меня делал многое.

По мнению Натальи, истории сестры о тяжелом детстве тоже сильно преувеличены.

"Полная неправда! Зачем обманывать? Может, у нее обида на отца. Со слов мамы и папы, они всегда жили хорошо. Она говорила в интервью, что чуть ли не босиком зимой ходила в школу. Такого не было. Папа ездил в Москву, поэтому в голодные 1990-е у них были и "Сникерсы", и хорошая одежда, и хорошая обувь. Все им было привезено", – заявила родственница блогера.

Более того, Наталья предположила, что и слова Оксаны про жизнь с Джиганом тоже могли быть не до конца правдивыми.

"Все, что сказано было об отце и Джигане, – думаю, это все вранье. Все сделано для шоу ради денег. <...> У нас общий отец и разные мамы, но какое-то время Оксана жила с моими отцом и матерью. Все было хорошо у них. Через какое-то время Оксану забрала ее мама, и они начали жить вместе", – уточнила Наталья.

"Джиган – нормальный мужчина"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/iamgeegun

Помимо этого, стали известны подробности взаимодействия Джигана с прислугой. Бывший повар семьи Наталья Максимова рассказала в студии программы "Пусть говорят", что проработала в доме знаменитостей 2 месяца и уволилась из-за высокой нагрузки и задержки зарплаты. Однако, по ее словам, она не сталкивалась с неадекватным поведением со стороны рэпера.





Наталья Максимова бывший повар Джигана и Оксаны Самойловой Конечно, я видела Джигана. Как он вел себя? Все разговоры происходили за столом. Я никогда не слышала, чтобы кто-то ругался, пил алкоголь. В холодильнике не было даже безалкогольного пива. Ни разу не видела Джигана в неадекватном состоянии! Никогда!

Наталья отметила, что не чувствовала страха, когда трудилась в доме знаменитой семьи, а Джигану и вовсе симпатизировала, считая его требовательным работодателем, но не переходящим границы.

"Просто для меня существуют ботаники и нормальные мужчины. Джиган – нормальный мужчина, качает железо. Он жесткий в плане порядка. Охранники, например. Он мог к ним подняться в комнату и проверить, чтобы кровати были расстелены, как в армии, по струночке, чтобы никакого мусора не было, ничего. Ну, это же его помещение", – отметила Максимова.

При этом бывшая сотрудница уточнила, что работала в семье 2 года назад, и не стала отрицать, что за это время обстановка в доме могла измениться.

Инцидент со стрельбой

Фото: телеграм-канал Mash

Информация об инциденте, произошедшем в подмосковном доме рэпера в ночь с 3 на 4 июля, распространилась в конце сентября. Рэпер якобы удерживал в заложниках персонал в течение 10 часов, обвинял сотрудников в вымышленных преступлениях, а затем и вовсе открыл огонь. В результате бывший охранник Джигана получил два пулевых ранения.

Четверо несовершеннолетних детей рэпера и Оксаны Самойловой находились в этот момент в доме, прятались в шкафу и держали связь с матерью по телефону. По свидетельствам старшей дочери, они боялись, что отец убьет их.

Сам музыкант опроверг сообщения о стрельбе. Однако известно, что как раз летом исполнитель попал в элитный израильский рехаб. При этом в реабилитационном центре оказались не самые строгие правила: якобы у Джигана есть свободный доступ к телефону, а также он неоднократно самовольно покидал территорию учреждения, пропуская сеансы терапии. Сотрудники возвращали его среди ночи в невменяемом состоянии.

На фоне скандала Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах, а полиция начала проверку по факту стрельбы.

Помимо этого, в начале октября стало известно, что против музыканта возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам, которые он должен был выплачивать по соглашению, заключенному между супругами в 2020-м (тогда они еще находились в браке). Долг составил 1,7 миллиона рублей, из-за чего приставы арестовали дом Джигана в Подмосковье, сообщил ряд СМИ 12 октября. Цена недвижимости может достигать 350 миллионов рублей.