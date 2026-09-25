Мать Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить Оксану и их общих детей

Блогер Оксана Самойлова намерена ограничить экс-супруга, рэпера Джигана, в родительских правах после стрельбы по персоналу в Подмосковье. В свою очередь мать модели заявила, что бывший зять угрожал расправиться с ее дочерью и внуками. Подробности драмы в звездной семье – в материале Москвы 24.

"Он человек-то неплохой, просто больной"

Драма в семье Джигана обрастает новыми подробностями. После истории о стрельбе рэпера в его доме в Подмосковье, журналист Ксения Собчак выложила первую часть интервью с экс-супругой исполнителя, блогером и моделью Оксаной Самойловой. В нем инфлюенсер раскрыла детали жизни с рэпером, в частности, она рассказала о зависимостях бывшего мужа.

"Я не могла ему помочь. Какое-то время я закрывала глаза, старалась его направлять. Но себя я не винила. Он делал это до меня, во время меня и после меня", – сказала Оксана.

При этом Самойлова отметила, что "всю свою осознанную жизнь" прожила с Джиганом, не знала других отношений и даже не засматривалась на других мужчин.

"Я всегда существовала в одной парадигме. Я всегда делаю все, чтобы всем было классно. А Джиган пользуется этим. Мне очень легко накинуть лапшу на уши. Я психологически не выдерживаю натиска. Я привыкла так существовать", – отметила Самойлова.

Кроме того, Оксана рассказала, что встречи и походы с подругами в ресторан экс-супруг считал распущенным поведением. В какой-то момент Самойлова решила, что это норма и подобные запреты являются проявлениями его любви.

Блогер отметила, что ей было плохо в отношениях с Джиганом, но она не всегда чувствовала угрозу.





Оксана Самойлова блогер, модель Это не выходило за рамки угрозы жизни, а когда это вышло на другой уровень и перестало быть безопасным, я все поняла. Я просто хотела семью. До сих пор сама не могу ответить, зачем я так долго была в отношениях, где мне плохо. Мне была важна стабильность. Возможно, на меня влияло то, что я брошенный отцом ребенок.

Подробности раскрыла и мать Оксаны, Елена Николаевна. Женщина призналась, что в какой-то момент стала бояться зятя, потому что он в одно мгновение мог превратиться в "другого человека". Она отметила, что прожила 3 месяца вместе с семьей дочери в Майами в 2020-м. Тот период оставил "жуткое впечатление". Именно тогда у рэпера случился серьезный срыв, и он отправился на лечение в рехаб.

"Майами – цветочки по сравнению со всем остальным, что было потом", – заявила мать Оксаны.

Елена Николаевна добавила, что когда зять узнал о намерении супруги развестись с ним, он позвонил теще.





Елена Николаевна мать Оксаны Самойловой Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: "Я убью ее. Я убью ее и убью детей. Ты ж знаешь, Лена, что я себя не контролирую". Я как должна к этому относиться? Сидеть, ждать, когда он ее убьет?

Женщина добавила, что после этого дочь наняла охрану, которая сопровождает ее по сей день. Елена Николаевна также раскрыла, что до развода Джиган не так много времени проводил с наследниками.

"Он ходил куда-то с детьми? Дети "появились" после развода. С одной стороны, это хорошо, дети поняли, что папа появился. Они никогда не видели такого. А где до этого он был? На кровати лежал, в качалке был. Думаю, что Оксана любила его. Она в те моменты ничего не говорила, она просто молчала", – отметила женщина, добавив, что дочь не любит посвящать кого-либо в семейные передряги.

По мнению матери Оксаны, переломным для семьи стал именно 2020-й и случившийся тогда срыв Дениса.





Елена Николаевна мать Оксаны Самойловой Когда он вышел из больницы в прошлый раз, хотелось надеяться на лучшее. Он человек-то неплохой, он просто больной. Он клялся, что все это в прошлом. Оксана поверила. Отношения изменились именно в тот период. Может, он замкнулся.

В свою очередь Джиган кратко прокомментировал слова тещи об угрозах убийством.

"Ужасное и бессовестное вранье", – передает издание Super.

"Информационная артиллерийская подготовка"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun

Ранее стало известно, что Оксана приняла решение ограничить Джигана в родительских правах на фоне скандала со стрельбой. Самойлова уже подала соответствующий иск в суд. Блогер потребовала определить место жительства всех несовершеннолетних детей с ней. Помимо этого, она хочет взять на себя полное право на их воспитание, при этом оставив Джигану возможность видеться с наследниками только в трезвом состоянии и по согласованию с ней.

Музыкант отреагировал на действия экс-супруги.





Джиган рэпер Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Все это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение.

Рэпер выразил надежду, что суд будет объективным и станет руководствоваться только доказательствами и законом, "а не заголовками в СМИ". Джиган с сожалением отметил, что развод, который "начинался цивилизованно и без публичного выяснения отношений", закончился именно так.

"На мой взгляд, такие вопросы все-таки правильнее решать в правовом поле, а не посредством информационных войн", – заключил рэпер.

Помимо этого, на фоне скандала стало известно о "секретном наркорайдере" Джигана: якобы еще с 2019-го он требовал от организаторов обеспечить в гримерке наличие запрещенных веществ. В противном случае рэпер мог отказаться выходить на сцену.

Адвокат знаменитости Сергей Жорин опроверг существование таких требований у его клиента.

"Подобные утверждения не что иное, как заказная клевета. Никакого наркорайдера не существовало и не могло существовать", – заявил Жорин.

"Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили"

Фото: телеграм-канал Mash

Скандал вокруг Джигана разразился 23 сентября. Тогда стало известно об инциденте, произошедшем в подмосковном доме рэпера еще в ночь с 3 на 4 июля. Музыкант якобы вооружился карабином, держал в заложниках обслуживающий персонал в течение 10 часов, заставлял признаться в предательстве, сливе информации, национализме и других преступлениях, а затем открыл стрельбу. Одного из охранников он обвинил в педофилии и ранил в руку и ногу.

При этом дети Джигана в это время находились дома, прятались в шкафу и по телефону держали мать в курсе происходящего.





дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас.

Сам Джиган опроверг сообщения, заявив, что "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Тем не менее еще с лета рэпер находится в рехабе в Израиле.

В свою очередь бывший охранник рэпера подтвердил, что получил два пулевых ранения. Однако мужчина не стал подавать заявление в полицию.

Ситуация вызвала большой резонанс. Журналист Ксения Собчак заявила, что знала об инциденте, но держала его в тайне из уважения к Оксане. А глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пообещала проконтролировать вопрос по поводу детей звезд.

Инцидент привлек внимание правоохранительных органов: полиция начала проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Адвокат Геннадий Кузьмин уточнил, что рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения обстоятельств со стрельбой.

При этом стали появляться подробности того, как музыкант раньше вел себя с сотрудниками: якобы он срывался, кричал, материл и мог уволить одним днем и даже по смс. В последние месяцы перед стрельбой Джиган даже угрожал некоторым расправой, отмечали работники.