Мать Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить Оксану и их общих детей

Блогер Оксана Самойлова намерена ограничить экс-супруга, рэпера Джигана, в родительских правах после стрельбы по персоналу в Подмосковье. В свою очередь мать модели заявила, что бывший зять угрожал расправиться с ее дочерью и внуками. Подробности драмы в звездной семье – в материале Москвы 24.
"Он человек-то неплохой, просто больной"
Драма в семье Джигана обрастает новыми подробностями. После истории о стрельбе рэпера в его доме в Подмосковье, журналист Ксения Собчак выложила первую часть интервью с экс-супругой исполнителя, блогером и моделью Оксаной Самойловой. В нем инфлюенсер раскрыла детали жизни с рэпером, в частности, она рассказала о зависимостях бывшего мужа.
"Я не могла ему помочь. Какое-то время я закрывала глаза, старалась его направлять. Но себя я не винила. Он делал это до меня, во время меня и после меня", – сказала Оксана.
При этом Самойлова отметила, что "всю свою осознанную жизнь" прожила с Джиганом, не знала других отношений и даже не засматривалась на других мужчин.
"Я всегда существовала в одной парадигме. Я всегда делаю все, чтобы всем было классно. А Джиган пользуется этим. Мне очень легко накинуть лапшу на уши. Я психологически не выдерживаю натиска. Я привыкла так существовать", – отметила Самойлова.
Кроме того, Оксана рассказала, что встречи и походы с подругами в ресторан экс-супруг считал распущенным поведением. В какой-то момент Самойлова решила, что это норма и подобные запреты являются проявлениями его любви.
Блогер отметила, что ей было плохо в отношениях с Джиганом, но она не всегда чувствовала угрозу.
Подробности раскрыла и мать Оксаны, Елена Николаевна. Женщина призналась, что в какой-то момент стала бояться зятя, потому что он в одно мгновение мог превратиться в "другого человека". Она отметила, что прожила 3 месяца вместе с семьей дочери в Майами в 2020-м. Тот период оставил "жуткое впечатление". Именно тогда у рэпера случился серьезный срыв, и он отправился на лечение в рехаб.
"Майами – цветочки по сравнению со всем остальным, что было потом", – заявила мать Оксаны.
Елена Николаевна добавила, что когда зять узнал о намерении супруги развестись с ним, он позвонил теще.
Женщина добавила, что после этого дочь наняла охрану, которая сопровождает ее по сей день. Елена Николаевна также раскрыла, что до развода Джиган не так много времени проводил с наследниками.
"Он ходил куда-то с детьми? Дети "появились" после развода. С одной стороны, это хорошо, дети поняли, что папа появился. Они никогда не видели такого. А где до этого он был? На кровати лежал, в качалке был. Думаю, что Оксана любила его. Она в те моменты ничего не говорила, она просто молчала", – отметила женщина, добавив, что дочь не любит посвящать кого-либо в семейные передряги.
По мнению матери Оксаны, переломным для семьи стал именно 2020-й и случившийся тогда срыв Дениса.
В свою очередь Джиган кратко прокомментировал слова тещи об угрозах убийством.
"Ужасное и бессовестное вранье", – передает издание Super.
"Информационная артиллерийская подготовка"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iamgeegun
Ранее стало известно, что Оксана приняла решение ограничить Джигана в родительских правах на фоне скандала со стрельбой. Самойлова уже подала соответствующий иск в суд. Блогер потребовала определить место жительства всех несовершеннолетних детей с ней. Помимо этого, она хочет взять на себя полное право на их воспитание, при этом оставив Джигану возможность видеться с наследниками только в трезвом состоянии и по согласованию с ней.
Музыкант отреагировал на действия экс-супруги.
Рэпер выразил надежду, что суд будет объективным и станет руководствоваться только доказательствами и законом, "а не заголовками в СМИ". Джиган с сожалением отметил, что развод, который "начинался цивилизованно и без публичного выяснения отношений", закончился именно так.
"На мой взгляд, такие вопросы все-таки правильнее решать в правовом поле, а не посредством информационных войн", – заключил рэпер.
Помимо этого, на фоне скандала стало известно о "секретном наркорайдере" Джигана: якобы еще с 2019-го он требовал от организаторов обеспечить в гримерке наличие запрещенных веществ. В противном случае рэпер мог отказаться выходить на сцену.
Адвокат знаменитости Сергей Жорин опроверг существование таких требований у его клиента.
"Подобные утверждения не что иное, как заказная клевета. Никакого наркорайдера не существовало и не могло существовать", – заявил Жорин.
"Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили"
Скандал вокруг Джигана разразился 23 сентября. Тогда стало известно об инциденте, произошедшем в подмосковном доме рэпера еще в ночь с 3 на 4 июля. Музыкант якобы вооружился карабином, держал в заложниках обслуживающий персонал в течение 10 часов, заставлял признаться в предательстве, сливе информации, национализме и других преступлениях, а затем открыл стрельбу. Одного из охранников он обвинил в педофилии и ранил в руку и ногу.
При этом дети Джигана в это время находились дома, прятались в шкафу и по телефону держали мать в курсе происходящего.
Сам Джиган опроверг сообщения, заявив, что "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Тем не менее еще с лета рэпер находится в рехабе в Израиле.
В свою очередь бывший охранник рэпера подтвердил, что получил два пулевых ранения. Однако мужчина не стал подавать заявление в полицию.
Ситуация вызвала большой резонанс. Журналист Ксения Собчак заявила, что знала об инциденте, но держала его в тайне из уважения к Оксане. А глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пообещала проконтролировать вопрос по поводу детей звезд.
Инцидент привлек внимание правоохранительных органов: полиция начала проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Адвокат Геннадий Кузьмин уточнил, что рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения обстоятельств со стрельбой.
При этом стали появляться подробности того, как музыкант раньше вел себя с сотрудниками: якобы он срывался, кричал, материл и мог уволить одним днем и даже по смс. В последние месяцы перед стрельбой Джиган даже угрожал некоторым расправой, отмечали работники.