"Новости дня": высокотехнологичный завод коммунальной техники открыт в Москве

В ОЭЗ "Технополис "Москва" открылся завод по производству электрической коммунальной техники. Это первое в России предприятие, которое полностью, от разработки до выпуска, будет производить такие машины.

Мощности завода позволяют выпускать сотни машин в год. Город уже заключил контракт на их закупку. Сейчас в Москве работает около 360 единиц электрической коммунальной техники. В перспективе многие модели могут стать беспилотными.

Об этом – в программе "Новости дня".