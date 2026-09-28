Московская книжная неделя объединила более 150 культурных событий

Московская книжная неделя проходит в столице до 4 октября. В программе более 150 бесплатных мероприятий – встречи с писателями, презентации издательств, лекции и кинопоказы. Также присутствуют необычные форматы – книжный рейв, букдейтинг и тематические выставки на небольших площадках по всему городу. Все события проходят по регистрации.

Завершит книжную неделю ярмарка в ЦТИИИ "Фабрика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.