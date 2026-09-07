Правила допуска к донорству крови в РФ изменятся с 1 января

С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые правила допуска к донорству крови. В перечень временных противопоказаний включат ряд заболеваний и прием некоторых лекарственных препаратов.

При этом отменят ограничение на максимальное число донаций крови в течение года. Возможность и вид донации будут определять с учетом состояния здоровья человека. Также документы для регистрации донора можно будет оформлять в электронном виде.

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