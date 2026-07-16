Москвичи пожаловались на цены на воду в ресторанах

В московских ресторанах заметно выросли цены на питьевую воду. В некоторых заведениях за бутылку объемом 0,75 литра просят до 1 650 рублей. Рестораторы объясняют, что высокая стоимость связана не только с ценой самой воды, но и с расходами на аренду, зарплаты сотрудников, налоги и другие издержки.

При этом многие посетители считают такие цены завышенными. Нередко гости признаются, что обращают внимание на стоимость воды только после того, как получают счет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.