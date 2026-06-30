"Новости дня": новые экскурсии подготовили для участников "Московского долголетия"

Программа "Путешествуй по жизни с Московским долголетием" подготовила новые маршруты для экскурсий в июле. Участники прогуляются по усадьбам "Белая Дача" и "Середниково", а также посетят музей-заповедник "Коломенское".

Речные прогулки на судах "Цветочной флотилии" пользуются особым спросом, в июне организовали более сотни рейсов. Самый востребованный маршрут среди москвичей серебряного возраста – в Троице-Сергиеву лавру. Экскурсии теперь будут проходить и по воскресеньям.

Подробнее – в программе "Новости дня".