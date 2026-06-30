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30 июня, 03:10

Общество

"Новости дня": новые экскурсии подготовили для участников "Московского долголетия"

"Новости дня": новые экскурсии подготовили для участников "Московского долголетия"

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Волнообразные изменения температуры воздуха ожидаются в Москве в июле

Программа "Путешествуй по жизни с Московским долголетием" подготовила новые маршруты для экскурсий в июле. Участники прогуляются по усадьбам "Белая Дача" и "Середниково", а также посетят музей-заповедник "Коломенское".

Речные прогулки на судах "Цветочной флотилии" пользуются особым спросом, в июне организовали более сотни рейсов. Самый востребованный маршрут среди москвичей серебряного возраста – в Троице-Сергиеву лавру. Экскурсии теперь будут проходить и по воскресеньям.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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