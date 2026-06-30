Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ранее ограничения снял аэропорт Жуковский.

Меры безопасности устанавливали в московских аэровокзалах из-за попыток атак вражеских беспилотников на столичный регион. Как сообщал Сергей Собянин, с полуночи вторника, 30 июня, удалось сбить 56 дронов.