30 июня, 06:12Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Авиагавани возвращаются к штатному режиму работы. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
При этом временные ограничения уже больше суток продолжают действовать во Внуково. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меры безопасности вводились в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки вражеских БПЛА на столичный регион. С полуночи вторника, 30 июня, средства ПВО уничтожили 50 беспилотников на подлете к Москве.
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