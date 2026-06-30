Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавани возвращаются к штатному режиму работы. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

При этом временные ограничения уже больше суток продолжают действовать во Внуково. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводились в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки вражеских БПЛА на столичный регион. С полуночи вторника, 30 июня, средства ПВО уничтожили 50 беспилотников на подлете к Москве.