Трампу подарили золотой перстень с бриллиантами в честь 250-летия США

Фото: awdc.be

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) вручил американскому президенту Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США. Об этом сообщается в соцсетях AWDC.

Помимо бриллиантов, перстень украшают еще 75 драгоценных камней. Подарок передали послу США в Бельгии Биллу Уайту.

В AWDC отметили, что США являются ключевым торговым партнером Бельгии на протяжении поколений. При этом большая часть природных алмазов, проданных в Антверпене, в конечном итоге попадают к покупателям в Штатах.

Ранее Трампа освистали во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА "Нью-Йорк Никс" – "Сан-Антонио Сперс". Американский лидер пришел на игру в качестве гостя владельца "Никс" Джеймса Долана. Во время исполнения государственного гимна перед игрой Трампа показали на видеоэкране, после чего по всей арене раздались насмешки и свист.

В начале июня Трамп резко прервал интервью с NBC News после перепалки с ведущей по поводу президентских выборов в 2020 году. Трамп, проигравший на выборах в том году, в очередной раз заявил о том, что они были сфальсифицированы. В ответ на это журналистка указала, что Трамп ни разу не предоставил каких-либо доказательств о фальсификации выборов.