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30 июня, 09:38

Общество

Около 1,5 тыс пар зарегистрировали брак в Москве 26 июня

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

ЗАГСы Москвы зарегистрировали порядка 1,5 тысячи браков 26 июня. Эта дата вошла в тройку самых востребованных для свадебных церемоний за последние 50 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Красивые даты традиционно пользуются популярностью для бракосочетания у москвичей. Понимая это, в такие дни мы увеличиваем количество доступных слотов и площадок для проведения церемоний, часы работы", – отметила она.

Всего в этот день для молодоженов было доступно почти 30 площадок. Лидером по числу церемоний стал дворец бракосочетания "Южное Бутово" – там было создано 88 семей. Среди локаций проекта "Новые адреса счастья" наибольшей популярностью пользовались особняк Спиридонова и музей-заповедник "Остафьево".

При этом рекордным по количеству браков остается 7 июля 2007 года. Тогда в Москве поженились 1,7 тысячи пар. Еще одна дата из топ-3 – 8 августа 2008 года. В тот день семьи создали более 1,6 тысячи молодоженов.

В десятку самых востребованных дат за полвека также попали 25 апреля 1987 года, 21 апреля 1990 года, 22 февраля 2022 года, 25 апреля 2009 года, 28 апреля 1990 и 1984 годов, 24 апреля 1982 года и 27 апреля 1985 года. Популярность некоторых из этих дат связана с праздником Красная горка, с которого традиционно начинается свадебный сезон. Другие даты стали востребованы из-за красивого сочетания чисел.

В рамках проекта "Лето в Москве" летом 2026 года пары могут устроить церемонию под открытым небом. В этом сезоне на площадках проекта создать семьи смогут свыше 200 пар. Для торжеств вновь доступны Манежная, Болотная и Тверская площади, а также Тверской бульвар. В числе новых локаций – ротонда на Гоголевском бульваре, сцена "Круг" на Чистопрудном бульваре и амфитеатр у "Политехнического музея".

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуг", на сайте mos.ru либо во дворцах бракосочетания. Размер госпошлины – 350 рублей. В столице доступно более 60 площадок для торжественных церемоний: дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, рестораны, а также, например, станция метро "Маяковская". Подобрать подходящую локацию поможет сервис "Наша свадьба".

Ранее на станции "Маяковская" Московского метрополитена провели первые летние церемонии бракосочетания. По словам Раковой, церемонии на данной локации летом особенно привлекательны – после регистрации пары фотографируются на рассвете.

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