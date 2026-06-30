Контролер арбузов, чарджер и другие необычные вакансии появились в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Множество необычных вакансий появилось летом в Москве. Речь идет о сезонной работе. Об этом заявила в беседе с ТАСС карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

Например, можно устроиться менеджером по закупке зелени, гольф-распорядителем, экспертом по качеству арбузов, скаутом, чарджером.

"Летний рынок труда всегда удивляет разнообразием: появляются необычные вакансии, которые не только позволяют заработать, но и получить новый опыт и расширить кругозор. Главное – не бояться пробовать и внимательно изучать условия работы", – сказала Бухвалова.

По ее словам, эксперт-товаровед по контролю качества арбузов нужен до конца сентября, его зарплата стартует от 90 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста входит приемка, контроль выгрузки товара в распределительном центре, а также проверка качества, обнаружение брака и фотофиксация. Опыт в этой области будет преимуществом, но компании рассмотрят и новичков, которые готовы учиться.

Менеджер по закупке зелени заработает за месяц 230 тысяч рублей. Летом такой человек должен ездить в командировки по Центральному федеральному округу, а осенью и зимой его отправляют в Узбекистан на двух-трехмесячные вахты. Специалист должен искать поставщиков, вести переговоры и сотрудничать с фермерами, выезжать на поля и хозяйства, оценивать качество продукции, мониторить цены.

Для тех, кто любит спорт и общение, подойдет работа гольф-распорядителя. Такой специалист будет получать 92 тысячи рублей ежемесячно. Он должен встречать и сопровождать гостей, транспортировать игроков на гольф-карах, готовить тренировочные зоны, помогать с инвентарем и с организацией турниров. Кроме того, его обяжут поддерживать порядок на поле.

"Особый спрос в летний сезон на специалистов по обслуживанию электровелосипедов. Компаниям требуются чарджеры, которые занимаются заменой батарей на электровелосипедах. Зарплата на этой позиции – от 90 до 150 тысяч рублей в месяц", – уточнила эксперт центра "Профессии будущего".

Чарджеры должны забирать заряженные батареи, вставлять их в велосипеды, осматривать технику. Работодателям нужны ответственные, активные люди, которые будут выходить не менее четырех раз в неделю на смены.

В эту же компанию требуются скауты. Они занимаются контролем порядка на велопарковках. Задача человека – убирать мусор, поднимать упавшие велосипеды, проверять проблемные прокаты, выравнивать технику и обновлять координаты в системе. Такой специалист будет получать от 70 до 129 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики заявили, что кандидатам с явно избыточной квалификацией работодатели отказывают чаще, чем соискателям с более скромным, но соответствующим ожиданиям компании опытом. У менеджеров по найму есть опасения, что сотрудник быстро заскучает, будет просить повышения зарплаты или уйдет при первом же более выгодном или интересном предложении.