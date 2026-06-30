Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 10:34

Транспорт

В Москве временно перекрывали движение по ряду улиц

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве временно перекрывали движение по ряду улиц. В том числе нельзя было проехать по Боровицкой площади и Минской улице. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Также перекрытия действовали на Можайском шоссе по направлению в центр и на Третьем транспортном кольце (ТТК) перед съездом на Кутузовский проспект в сторону области.

Кроме того, движение закрывали на Аминьевском шоссе и на улице Маршала Тимошенко. Водителей призывали учитывать изменения при планировании маршрутов.

Вместе с тем 4 июля в районах Раменки и Дорогомилово ограничат движение из-за велогонки "Столица". Перекрытия затронут Университетскую площадь, улицу Косыгина, Воробьевское шоссе, набережные Бережковскую и Тараса Шевченко, а также Мичуринский проспект.

Частичные ограничения на Университетской площади начнутся уже 3 июля с 16:00 до 23:59, а основные перекрытия будут действовать 4 июля с 15:00 до окончания мероприятия. Парковка на всех указанных участках запрещена с 00:01 3 июля до завершения гонки.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика