Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве временно перекрывали движение по ряду улиц. В том числе нельзя было проехать по Боровицкой площади и Минской улице. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Также перекрытия действовали на Можайском шоссе по направлению в центр и на Третьем транспортном кольце (ТТК) перед съездом на Кутузовский проспект в сторону области.

Кроме того, движение закрывали на Аминьевском шоссе и на улице Маршала Тимошенко. Водителей призывали учитывать изменения при планировании маршрутов.

Вместе с тем 4 июля в районах Раменки и Дорогомилово ограничат движение из-за велогонки "Столица". Перекрытия затронут Университетскую площадь, улицу Косыгина, Воробьевское шоссе, набережные Бережковскую и Тараса Шевченко, а также Мичуринский проспект.

Частичные ограничения на Университетской площади начнутся уже 3 июля с 16:00 до 23:59, а основные перекрытия будут действовать 4 июля с 15:00 до окончания мероприятия. Парковка на всех указанных участках запрещена с 00:01 3 июля до завершения гонки.