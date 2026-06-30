Найдено тело туристки, пропавшей во время сплава в Красноярском крае

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Информация о найденном в реке теле поступила в полицию 30 июня. По факту произошедшего организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Спасатели, в свою очередь, продолжают поиск сожителя женщины, с которой он отправился на сплав.

Об исчезновении 43-летнего мужчины и 45-летней женщины, которые работают в одной логистической компании в Красноярске, стало известно 29 июня. 19-го числа пара отправилась на сплав по реке Агул на двух лодках: в одной они были сами, во второй – вещи.

Мужчина и женщина должны были вернуться в Красноярск 26 июня, однако этого не произошло. Кроме того, они перестали выходить на связь с родными. Спасатели обследовали более 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом.

В результате удалось найти разбросанные вещи и лодки. Спасатели предположили, что судно с туристами могло перевернуться. В последний раз пару видели в месте у берега в Агуле, где было сильное течение.

