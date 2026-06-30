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30 июня, 10:32

Политика

Прощание с Сергеем Ивановым началось в Москве

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Прощание с бывшим главой Минобороны обороны РФ, бывшим спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым проходит в Москве.

Венки прислали официальные ведомства и официальные лица, а также спортивные клубы и общества. На церемонию также был отправлен венок от ЦСКА, политик болел за этот клуб.

Иванов был генерал-полковником, в связи с этим его в последний путь проводит сводный расчет отдельной роты почетного караула, который представляет Воздушно-космические силы, Сухопутные войска и Военно-морской флот. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Иванова не стало 26 июня, ему было 73 года. Владимир Путин направил телеграмму его родным и выразил свои глубокие соболезнования.

Экс-министр родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный университет, затем поступил на службу в органы государственной безопасности.

В 1999 году Иванов получил должность секретаря Совета безопасности России, с 2001 по 2007 год был главой Минобороны РФ. Позже был первым заместителем председателя правительства. В 2016 году занял пост спецпредставителя президента, в 2024-м его вновь переназначили на этот пост.

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