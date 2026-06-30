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30 июня, 09:27

Политика

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала ЕС не стремиться к миру на Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

Странам Евросоюза не нужно создавать впечатление, что они отчаянно пытаются достичь мира на Украине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, мнение которой опубликовало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Глава МИД Финляндии считает, что ЕС не является нейтральным посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По ее словам, европейские страны поддерживают Украину.

Валтонен также считает, что Европе нужно показать себя с лучшей стороны. Кроме того, по ее словам, европейским странам необходимо раз и навсегда определиться с тем, чего они хотят получить от диалога РФ и Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры по Украине на основе четырех базисных пунктов. По словам президента, базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые в ходе встреч в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже.

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